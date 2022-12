Bystrickí hokejisti chcú naspäť divákov, štvorstý zápas Kabáča

Banská Bystrica 10. decembra (TASR) – Hokejisti Banskej Bystrice vyhrali tretí duel v Tipos extralige v rade, keď si po dvoch výhrach nad Spišskou Novou Vsou poradili v piatok na domácom ľade aj s Michalovcami po výsledku 3:2. Víťazstvo sa nerodilo ľahko, pretože súper vyhrával pod Urpínom už v desiatej minúte dvojgólovým rozdielom.



Skóre 0:2 otočili "barani" na 3:2 dvoma zásahmi v druhej tretine a víťazným v tretej. Postaral sa oň Jakub Sukeľ, ktorý po stretnutí na brífingu pred novinármi netajil spokojnosť: „Ja som rád za môj gól, poďakovať sa musím Rasťovi Gašparovi, je to šikovný hokejista, vie to nahrať, predviedol naozaj ukážkovú nahrávku, klobúk dole pred ním. Vyhrali sme dva zápasy doma v rade, dokopy tretí za sebou, za čo sme radi, lebo úvod do tohto duelu s Michalovcami nebol dobrý. Avšak dokázali sme sa vrátiť do stretnutia a ukázali tak silu, že dokážeme aj takýto nepriaznivý priebeh otočiť. Myslím si, že je to dôležité.“ Banskobystričania po príchode nového trénera Douga Sheddena zmenili systém hry a v piatich dueloch pod jeho taktovkou štyrikrát bodovali. „Posledné zápasy nám to už ide dobre, musíme ďalej v tom pokračovať a dávať góly. Veríme, že domácimi výhrami znovu prilákame ľudí na štadión a budeme ich tešiť takýmito víťazstvami. Chceme uspieť aj v nedeľu v Bratislave na Slovane. Budeme sa tam snažiť vyhrať a urobiť si tak pohodu pred reprezentačnou prestávkou,“ podotkol J. Sukeľ.



Štvorstý duel v najvyššej slovenskej súťaži odohral v piatok večer banskobystrický útočník Michal Kabáč. O svojom jubileu pred stretnutím s Michalovcami nevedel, o to viac ho okrúhle číslo prekvapilo. „Netušil som o tom, že pôjde o môj štvorstý zápas. Sám som z toho čísla prekvapený. To znamená, že asi tým pádom starnem,“ smial sa 27-ročný Kabáč a dodal: „Kapitána Ivana Ďatelinku tak skoro ešte nedobehnem.“



Banskobystričania brali v piatok večer tri body na domácom ľade iba tretíkrát v sezóne. V prvom kole zdolali v riadnom hracom čase Spišskú Novú Ves, tohto súpera zdolali pod Urpínom aj 4. decembra a o päť dní neskôr vyhrali pri Hrone nad Michalovcami. „Sme na dobrej ceste. Tento tím ukázal, že chce vyhrávať a nie je mu jedno, kde teraz je. Stále nás však ešte čaká dlhá cesta. My sme všetci verili, že tento tím má svoju silu. Možno bola potrebná nejaká iskra, aby sa to dostalo vyššie a momentálne tak tomu je. Duel s Michalovcami sa lámal v druhej tretine. Dôležitý bol náš gól v presilovke. Doteraz nám to z početných výhod príliš nepadalo. Teraz sme dali gól a nakoplo nás to. Zvládli sme dobre aj oslabenia, čo nám tiež pomohlo vyhrať zápas. Už druhý v rade doma, tak dúfame, že takto prilákame i ľudí na štadión nazad a budú s nami naďalej,“ vravel Michal Kabáč.



Väčšiu divácku návštevu by uvítal na zimnom štadióne v Banskej Bystrici aj tréner Doug Shedden: „V domácom prostredí musíme hrať obzvlášť dobre, potrebujeme dostať na tribúny ešte viac divákov, aby to skutočne nabralo grády. Potrebovali sme v dueli s Michalovcami jasne ukázať, kto hrá doma a verím, že ľudia boli za to radi. Snáď povedia o piatku ďalším a nabudúce prídu na štadión aj s nimi.“