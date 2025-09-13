< sekcia Šport
Bystricu držal v derby Rabčan, Zvolenčan Zuzin: Boli sme krok pozadu
Práve dvojgólový Carter Turnbull a brankár Eugen Rabčan vyčnievali spomedzi banskobystrického tímu a výraznou mierou sa pričinili o prvé tri extraligové body.
Autor TASR
Banská Bystrica 13. septembra (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice úspešne vstúpili do nového ročníka Tipsport extraligy, keď na domácom ľade zdolali v derby susedný Zvolen jednoznačne 5:1. O úspechu rozhodli v prvej a tretej tretine. Obe tieto časti hry ovládli 2:0 a iba v prostrednej dali súperovi šancu, no vďaka brankárovi Rabčanovi sa jej nechytil. Tím spod Urpína zvládol aj štyri oslabenia, dokonca tri po sebe ešte v prvej polovici zápasu. A vzápätí hneď na to udrel z presilovky gólom na 3:0.
Postaral sa oň Roman Faith, ktorý po výhre nad Zvolenom neskrýval spokojnosť: „Je to paráda vyhrať doma derby 5:1 pred vypredaným štadiónom a ešte aj počas jarmoku, niet k tomu ani čo dodať. Prvú a tretiu tretinu sme hrali to, čo sme chceli, tak to aj vyzeralo. V druhej to rozkúskovali oslabenia a presilovky. Musíme sa vyhnúť vylúčeniam a potom môžeme byť veľmi nepríjemní na domácom ľade. Už aj v príprave sme v našom útoku s Turnbullom hrali na úrovni a som rád, že sme to pretavili do gólov. Verím, že tomu tak bude naďalej. Podržal nás aj brankár Rabčan, už druhú sezónu podáva výkon za výkonom.“
Práve dvojgólový Carter Turnbull a brankár Eugen Rabčan vyčnievali spomedzi banskobystrického tímu a výraznou mierou sa pričinili o prvé tri extraligové body. „Veľmi sme sa na tento zápas tešili, konečne sa už o niečo hralo. Príprava bola náročná, s náročnými súpermi, ale body počas nej nezískate. Takže o to v extralige ide. Je skvelé, že sme tie body získali hneď v prvom zápase v derby proti silnému súperovi. Je to skvelý štart, no v nedeľu a utorok nás čakajú ďalšie zápasy, takže tento už treba hodiť za hlavu ísť ďalej,“ rozhovoril sa Rabčan, pričom neopomenul ani fantastický zákrok na konci prvej tretiny za stavu 2:0 hokejkou, keď nedovolil súperovi streliť gól do šatne: „Čo sa týka môjho zákroku hokejkou, Zvolenčan Macek mi ju trafil. Mal prakticky prázdnu bránku, mal dať gól, ale nedal. Tak som hviezda ja, mohol byť on (smiech). Pri presilovke Zvolena mi trafili aj puk do krku, avšak ustál som to.“
V Banskej Bystrici prišlo v piatok na derby 3016 divákov, čiže štadión bol vypredaný. „Verím, že diváci budú chodiť nielen na derby, ale stále, aj keď tie výkony nebudú ideálne. Verím, že nás prídu vždy podporiť. Snažíme sa hrať parádny hokej, takže by to mohli znovu vypredať,“ dodal Eugen Rabčan.
Vo zvolenskej šatni zavládlo po prehre sklamanie. Jediný gól strelil pod Urpínom kapitán spod Pustého hradu Peter Zuzin. A pomenoval aj presné príčiny prehry: „Úvod sme nemali až tak zlý, teda až do prvého inkasovaného gólu. Mali sme tam aj presilovky, ktoré sme nevyužili. Ak by sme ich využili a strelili gól, tak zápas by sa vyvíjal inak. Boli sme o krok pozadu, pozerali sme jeden na druhého, že či ide ten alebo onen. Neviem si to vysvetliť. Možno tým, že je to začiatok, prvý zápas a hlava chcela viac ako telo. Nie sú to žiadne výhovorky, toto by sa nám nemalo stávať. Máme skúsených hráčov, niečo už máme odohrané, nebol to náš prvý extraligový vstup. Emócia, nasadenie a eufória do prvého zápasu bola v kabíne, len sme to nevedeli pretaviť v striedaniach. V nedeľu v domácom zápase musí už nastúpiť iné mužstvo Zvolena.“
