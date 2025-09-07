< sekcia Šport
Bývala biatlonistka Herrmannová-Wicková sa stala dvojnásobnou matkou
Herrmannová-Wicková ukončila kariéru v roku 2023. Korunovala ju ziskom zlatej biatlonovej olympijskej medaily v roku 2022 v individuálnych pretekoch na 15 km v Pekingu.
Autor TASR
Berlín 7. septembra (TASR) - Denise Herrmannová-Wicková sa stala dvojnásobnou matkou. Bývala nemecká biatlonistka a bežkyňa na lyžiach to oznámila na sociálnej sieti Instagram.
Tridsaťšesťročná Herrmannová-Wicková oznámila radostnú správu spolu s fotografiou, ktorú zdieľala so svojím manželom, bývalým bežcom na lyžiach Thomasom Wickom. Ich syn Arvid sa narodil už 28. augusta.
„Rozžiaril naše oči, rozbúšil naše srdcia. Jeho veľká sestra žiari, raduje sa a miluje od prvej sekundy,“ napísal pár na instagrame. Podľa ich slov je ich syn „zdravý, silný, plný života“. Dcéra Jonna prišla na svet len v apríli minulého roka.
