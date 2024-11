Bývalá biatlonistka vystúpila na himalájsku horu v rekordnom čase

Berlín 6. novembra (TASR) - Sedemnásobná majsterka sveta a dvojnásobná olympijská víťazka Laura Dahlmeierová je aj päť rokov po skončení biatlonovej kariéry vo skvelej fyzickej forme. Tridsaťjedenročná Nemka zdolala himalájsky vrchol Ama Dablam v rekordnom čase 12:01:11 h.



Výstup sa Dahlmeierovej podaril hneď dvakrát, pričom pri druhom samostatnom pokuse vystúpila na 6812 m vysokú horu za 8 hodín a 24 minút. S návratom naspäť jej to trvalo spomínaných dvanásť hodín, čo predtým žiadna žena nezvládla rýchlejšie. "Vypálil z toho neuveriteľný deň v každom ohľade. Lezenie bolo rovnako vzrušujúce ako úchvatná krajina okolo mňa. Pre mňa to však nebolo o lámaní rekordov, ale o tom byť v objatí hôr a robiť to, čo milujem najviac – pohybovať sa, liezť, pozorovať a cítiť sa nažive pri každom jednom kroku," napísala Dahlmeierová na Instagrame.



Nemka ukončila kariéru v roku 2019. Počas nej sa predstavila na dvoch zimných olympijských hrách - v Soči (2014) a v Pjongčangu (2018). V Kórejskej republike získala dve zlaté a bronzovú medailu. Z MS si má v zbierke dovedna pätnásť medailí (7 - 3 - 5) a v ročníku 2016/2017 obsadila celkové prvenstvo vo Svetovom pohári.