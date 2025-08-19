Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Bývalá britská jednotka ukončila kariéru, Edmund: „Nič neľutujem“

Na archívnej snímke z 3. januára 2023 britský tenista Kyle Edmund reaguje v zápase 1. kola mužskej dvojhry proti Talianovi Jannikovi Sinnerovi na turnaji ATP v austrálskom Adelaide. Foto: TASR/AP

Zranenie kolena a následné tri operácie ho vyradili z hry na takmer dva roky.

Autor TASR
Londýn 19. augusta (TASR) - Kyle Edmund, bývalá britská tenisová jednotka, oznámil vo veku 30 rokov koniec aktívnej kariéry. Zranenie kolena a následné tri operácie ho vyradili z hry na takmer dva roky.

Uplynulých päť rokov si vyžiadalo svoju daň - tri operácie a ďalšie zranenia. Moje telo mi hovorí, že dosiahlo svoj limit. Keď sa obzriem späť, môžem povedať, že som vo svojej kariére odovzdal naozaj všetko a zo všetkých síl som sa snažil dostať späť tam, kde som bol. Vôbec nič neľutujem,“ citovala agentúra AP Edmundovo vyhlásenie.

Edmund vyhral dva turnaje ATP a v roku 2018 sa stal druhým Britom po Andym Murraym, ktorý sa prebojoval do semifinále Australian Open. Bol súčasťou britského tímu, ktorý ovládol Davisov pohár v roku 2015.
