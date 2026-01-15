< sekcia Šport
Bývalého trénera Nórov suspendovali za škandál s kombinézami
V auguste minulého roku už suspendovali nórskych skokanov Mariusa Lindvika a Andreho Forfanga už na tri mesiace za porušenie etických a súťažných pravidiel.
Autor TASR
Oslo 15. januára (TASR) - Bývalého hlavného trénera nórskych skokanov na lyžiach Magnusa Brevika a dvoch ďalších členov tímu suspendovali na minimálne 18 mesiacov. Dôvodom je ich účasť v škandále v súvislosti s úpravou kombinéz pred súťažou na veľkom mostíku na MS v severských disciplínach v Trondheime 2025. Informovala o tom agentúra DPA.
Zákaz platí od dátumu rozhodnutia (8. januára 2026), s odpočítaním obdobia predbežnej suspendácie, ktoré trvalo od 12. marca 2025, uviedol vo štvrtok vo vyhlásení riadiaci orgán skokov na lyžiach Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS). Brevik, asistent trénera Thomas Lobben a člen servisného tímu Adrian Livelten budú musieť tiež zaplatiť primeraný príspevok na náklady konania vo výške vyše 5300 eur.
V auguste minulého roku už suspendovali nórskych skokanov Mariusa Lindvika a Andreho Forfanga už na tri mesiace za porušenie etických a súťažných pravidiel. Počas domáceho svetového šampionátu Nórska v Trondheime v marci 2025 anonymné a tajné video odhalilo nelegálne prešitie dodatočných švov do kombinéz nórskeho tímu, aby boli stabilnejšie vo vzduchu, čo predstavuje výhodu.
Nórsko priznalo manipuláciu pri súťaži na veľkom mostíku, kde Lindvik a Forfang pôvodne skončili na druhom a štvrtom mieste, pred tým, než boli diskvalifikovaní. Lindvik predtým získal zlato na strednom mostíku a tiež zlato so zmiešaným družstvom, ktorého súčasťou bol aj Forfang. Brevik, Lobben a Livelten prišli o svoje pracovné miesta, keď sa škandál stal verejným.
