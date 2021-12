Bývalého trénera Vladimíra Vůjteka uvedú do Siene slávy českého hokeja

Praha 9. decembra (TASR) - Bývalý tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Vůjtek sa stane novým členom Siene slávy českého hokeja. Spoločne s ním pred zápasom Channel One Cupu Česko - Fínsko (štvrtok, 16. decembra) uvedú do prestížnej spoločnosti aj bývalých obrancov Stanislava Sventeka a Jaromíra Meixnera a útočníka Čeněka Píchu. Na tlačovej konferencii o tom informoval predseda návrhovej komisie SSČH Dominik Hašek.



"V septembri sa zišlo dvanásť členov komisie, aby navrhli kandidátov a tí boli následne odsúhlasení žijúcimi členmi Siene slávy českého hokeja. Tento rok sme siahli do histórie, pretože v návrhovej komisii prevládal názor, že je ešte veľa vynikajúcich hráčov z minulosti, ktorí ešte neboli prijatí do SSČH, hoci by si to zaslúžili. Boli to vynikajúci hráči, žiaľ, dvaja z nich, páni Pícha a Sventek, už nie sú medzi nami," poznamenal Hašek. Po prijatí nových členov bude mať SSČH 142 členov.



Vladimír Vůjtek, ktorý 17. mája 2022 oslávi 75. narodeniny, je bývalý útočník, no preslávil sa najmä ako tréner. V najvyššej českej súťaži viedol viacero tímov, úspešné obdobie zažil aj v Rusku. Slovenskú reprezentáciu viedol na štyroch MS (2012-2015) a na ZOH 2014 v Soči. Najväčší úspech so slovenským výberom dosiahol na MS 2012 vo Fínsku, na ktorých doviedol tím k strieborným medailám.