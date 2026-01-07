< sekcia Šport
Bývalému trénerovi Anglicka Keeganovi diagnostikovali rakovinu
Podľa stanoviska jeho rodiny podstúpi 74-ročný kouč potrebnú liečbu.
Autor TASR
Londýn 7. januára (TASR) - Bývalému trénerovi anglickej futbalovej reprezentácie či Newcastlu United Kevinovi Keeganovi diagnostikovali rakovinu. Podľa stanoviska jeho rodiny podstúpi 74-ročný kouč potrebnú liečbu.
„Kevina Keegana hospitalizovali pre pretrvávajúce bolesti brucha. Sme vďační zdravotníkom za ich opateru. Chceli by sme touto cestou požiadať o súkromie,“ uvádza sa v stanovisku Keeganovej rodiny, ktoré sprostredkovala agentúra AFP.
Keegan obliekal počas hráčskej kariéry dresy Liverpoolu, Hamburgu či Newcastlu. S „The Reds“ trikrát vybojoval anglický titul a v roku 1977 vyhral Európsky pohár majstrov. Počas pôsobenia v Hamburgu dvakrát získal Zlatú loptu magazínu France Football. V anglickej reprezentácii odohral 63 zápasov a strelil 21 gólov, bol aj kapitán Albiónu.
V pozícii hlavného trénera sa najviac zviditeľnil na lavičke Anglicka a Newcastlu, kormidloval aj Fulham či Manchester City.
