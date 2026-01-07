Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 7. január 2026Meniny má Bohuslava
< sekcia Šport

Bývalému trénerovi Anglicka Keeganovi diagnostikovali rakovinu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Podľa stanoviska jeho rodiny podstúpi 74-ročný kouč potrebnú liečbu.

Autor TASR
Londýn 7. januára (TASR) - Bývalému trénerovi anglickej futbalovej reprezentácie či Newcastlu United Kevinovi Keeganovi diagnostikovali rakovinu. Podľa stanoviska jeho rodiny podstúpi 74-ročný kouč potrebnú liečbu.

„Kevina Keegana hospitalizovali pre pretrvávajúce bolesti brucha. Sme vďační zdravotníkom za ich opateru. Chceli by sme touto cestou požiadať o súkromie,“ uvádza sa v stanovisku Keeganovej rodiny, ktoré sprostredkovala agentúra AFP.

Keegan obliekal počas hráčskej kariéry dresy Liverpoolu, Hamburgu či Newcastlu. S „The Reds“ trikrát vybojoval anglický titul a v roku 1977 vyhral Európsky pohár majstrov. Počas pôsobenia v Hamburgu dvakrát získal Zlatú loptu magazínu France Football. V anglickej reprezentácii odohral 63 zápasov a strelil 21 gólov, bol aj kapitán Albiónu.

V pozícii hlavného trénera sa najviac zviditeľnil na lavičke Anglicka a Newcastlu, kormidloval aj Fulham či Manchester City.
.

Neprehliadnite

KOMENTÁR J. HRABKA: Výnimočná správa

OBRAZOM: Legendárny hokejista Jozef Golonka oslavuje 88. narodeniny

Svitko po nehode v 3. etape odstúpil z pretekov pre zranenie

Prezident si želá, aby bol rok 2026 rokom pokoja, mieru a prosperity