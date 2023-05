Bývali futbalista Bale zaznamenal v Torrey Pines svoj prvý hole-in-one

San Diego 18. mája (TASR) - Bývalý profesionálny futbalista Gareth Bale zaznamenal na svetoznámom golfovom ihrisku Torrey Pines v San Diegu svoj prvý hole-in-one. Umiestniť loptičku do jamky jedinou ranou sa mu podarilo zo vzdialenosti približne 180 metrov.



Video zachytávajúce celú situáciu neskôr Bale zverejnil na sociálnej sieti. "Čas na hole-in-one. Nikdy si žiadnu nedal, toto je tá jamka," uviedol jeho spoločník pred odpalom a následne 33-ročný Walesan naozaj jamku trafil jednou ranou.



Bývalý waleský reprezentant a hráč Realu Madrid sa náklonnosťou ku golfu netají, od odchodu do futbalového dôchodku v januári sa dokonca prihlásil na golfový turnaj PGA Tour v Pebble Beach (2. - 5. februára). "Povedal som Garethovi, že nemôže byť taký dobrý v profesionálnom futbale a golfe súčasne, jednoducho sa to nezdá fér. Nebyť oddaný jednej veci a mať toľko golfového talentu, nie je fér ani v najmenšom," uviedol vtedy profesionálny španielsky golfista Jon Rahm.