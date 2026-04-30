Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 30. apríl 2026
< sekcia Šport

Bývalý anglický reprezentant Ashley Young oznámil koniec kariéry

Ashley Young, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Ipswich 30. apríla (TASR) - Bývalý anglický futbalový reprezentant Ashley Young ohlásil ukončenie hráčskej kariéry. V súčasnosti štyridsaťročný obranca si národný dres obliekol v 39 dueloch, na klubovej úrovni je známy najmä z pôsobenia v Manchestri United.

Young hrával na Old Trafforde v rokoch 2011-2020. Obliekal aj dresy Watfordu, Interu Miláno, Aston Villy a Evertonu, z ktorého sa uplynulé leto presunul do Ipswichu. Za druholigistu nastúpil v tomto ročníku v 15 stretnutiach a bol súčasťou tímu, ktorý po roku smeruje späť do najvyššej súťaže. Stačí mu v sobotu v deň záverečného 46. kola The Championship udržať 2. priečku v stretnutí proti 14. tímu súťaže Queens Parku Rangers. „Bola to úžasná cesta, o ktorej som ako chlapec iba sníval. Teraz sa však sen končí a v sobotu by to po 23 rokoch mohol byť môj posledný zápas v profesionálnej kariére,“ zverejnil Young podľa DPA.
