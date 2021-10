Bývalý anglický reprezentant Sturridge podpísal zmluvu s Perthom

Perth 1. októbra (TASR) - Bývalý anglický futbalový reprezentant Daniel Sturridge podpísal zmluvu s účastníkom austrálskej A-League Perthom Glory. Tridsaťdvaročný útočník by tak mal v novom pôsobisku absolvovať sezónu 2021/2022.



Bývalý hráč FC Liverpool minulý rok dostal štvormesačnú suspendáciu za porušenie pravidiel o stávkovaní. "Toto je pre mňa fantastická príležitosť vyskúšať si novú výzvu. Keď prišla ponuka, cítil som, že je tá pravá. Chcem si užiť futbal v dobrej lige a pomôcť mužstvu k úspechu," citovala hráča agentúra AFP.



Sturridge odštartoval kariéru v Manchestri City a v roku 2009 prestúpil do Chelsea Londýn. V roku 2013 odišiel na Anfield a v drese "The Reds" zažil najvydarenejšie obdobie. V sezóne 2013/2014 strelil 24 gólov, reprezentoval Anglicko na MS 2014 aj EURO 2016. Reprezentačný dres si obliekol spolu v 26 zápasoch, naposledy v roku 2017. V roku 2019 prestúpil do Trabzonsporu. Austrálska A-League má naplánovaný štart v novembri.