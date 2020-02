Bývalý basketbalista Tony Parker bude súčasťou vedenia Olympique Lyon

Lyon 12. februára (TASR) – Bývalý francúzsky basketbalista Tony Parker mieri do administratívy futbalového klubu Olympique Lyon. Informuje o tom denník Le Parisien.



Príchod niekdajšej hviezdy klubu zámorskej NBA San Antonio Spurs oznámil v stredu prezident futbalového klubu Jean-Michel Aulas. Podľa neho ide o ďalšie zbližovanie medzi futbalovým Olympiqueom a lyonským basketbalovým tímom ASVEL, ktorého prezidentom je práve Parker. "Akcionári klubu s tým súhlasia, ide o spoločné želanie," komentoval Aulas.



Do štruktúr klubu by mali Parkera prijať na najbližšom valnom zhromaždení.