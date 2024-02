Bývalý bežec na lyžiach Teichmann sa zúčastní na slávnom Vasovom behu

Mora 29. februára (TASR) - Dvojnásobný majster sveta v behu na lyžiach Axel Teichmann sa zúčastní na jubilejnom 100. ročníku podujatia Vasov beh (Vasaloppet) vo Švédsku. Štyridsaťštyriročný Nemec, ktorý v súčasnosti pôsobí ako technický tréner tamojšej lyžiarskej federácie (DSV), sa predstaví na prestížnych diaľkových pretekoch na 90 kilometrov desať rokov po ukončení svojej profesionálnej kariéry.



Vasaloppet je najstarším a najmasovejším podujatím v behu na lyžiach, zároveň je symbolom švédskeho boja za nezávislosť. "Účasť je pre mnohých aktívnych bežcov na lyžiach výzvou," povedal Teichmann podľa agentúry DPA. Svoje rozhodnutie zúčastniť sa urobil okolo Vianoc. "Je to bláznivý nápad. Dúfam, že to bude stačiť na to, aby som sa dostal z bodu A do bodu B," pokračoval.



Nemec uviedol, že si nekladie za cieľ dosiahnuť konkrétny čas. Pred pretekmi v nedeľu chce ešte dvakrát absolvovať pôvodnú trať a pozrieť si štartový priestor. Teichmann počas svojej kariéry získal na MS dve zlaté, päť strieborných a jednu bronzovú medailu. V zbierke má aj dva cenné kovy zo ZOH 2010 vo Vancouveri, keď sa dvakrát tešil z druhého miesta.