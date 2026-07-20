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Bývalý brankár Toronta a Edmontonu Jack Campbell ukončil kariéru
Campbell sa s aktívnou činnosťou rozlúčil po deviatich sezónach v NHL. Za Dallas, Los Angeles, Toronto a Edmonton odchytal dokopy 176 stretnutí v základnej časti.
Autor TASR
Edmonton 20. júla (TASR) - Americký hokejový brankár Jack Campbell ukončil vo veku 34 rokov profesionálnu hráčsku kariéru. Ďalej bude pracovať ako výkonnostný kouč pre globálnu spoločnosť Novus Global.
Campbell sa s aktívnou činnosťou rozlúčil po deviatich sezónach v NHL. Za Dallas, Los Angeles, Toronto a Edmonton odchytal dokopy 176 stretnutí v základnej časti, v ktorých mal priemer 2,76 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosť zásahov 90,9 percenta. V play off pridal ďalších 18 štartov. V roku 2023 podpísal päťročný kontrakt s Oilers, no tí ho po dvoch sezónach vykúpili zo zmluvy, pričom čiastka 1,5 milióna dolárov sa im bude započítavať pod platový strop až do roku 2030.
S reprezentáciou USA získal Campbell bronz na MS 2015. V zbierke má aj dve zlaté medaily z MS hráčov do 18 rokov a jedno zlato z MS do 20 rokov. V úvode minulej sezóny vstúpil do asistenčného programu NHL a hráčskej asociácie NHLPA, ročník 2025/2026 dochytal v nižšej zámorskej súťaži AHL v tíme Grand Rapids Griffins. Informoval o tom portál TSN.ca.
Campbell sa s aktívnou činnosťou rozlúčil po deviatich sezónach v NHL. Za Dallas, Los Angeles, Toronto a Edmonton odchytal dokopy 176 stretnutí v základnej časti, v ktorých mal priemer 2,76 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosť zásahov 90,9 percenta. V play off pridal ďalších 18 štartov. V roku 2023 podpísal päťročný kontrakt s Oilers, no tí ho po dvoch sezónach vykúpili zo zmluvy, pričom čiastka 1,5 milióna dolárov sa im bude započítavať pod platový strop až do roku 2030.
S reprezentáciou USA získal Campbell bronz na MS 2015. V zbierke má aj dve zlaté medaily z MS hráčov do 18 rokov a jedno zlato z MS do 20 rokov. V úvode minulej sezóny vstúpil do asistenčného programu NHL a hráčskej asociácie NHLPA, ročník 2025/2026 dochytal v nižšej zámorskej súťaži AHL v tíme Grand Rapids Griffins. Informoval o tom portál TSN.ca.