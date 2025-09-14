Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Bývalý britský boxer Ricky Hatton zomrel vo veku 46 rokov

Na a rchívnej snímke z roku 2007 Ricky Hatton. Foto: TASR/AP

Hatton boxoval v rokoch 1997 až 2012, neskôr pôsobil ako promotér a tréner.

Autor TASR
Londýn 14. septembra (TASR) - Bývalý britský profesionálny boxer Ricky Hatton zomrel vo veku 46 rokov. Telo majstra sveta vo verzii WBO našli v jeho dome v meste Hyde na severozápade Anglicka. Polícia vylúčila cudzie zavinenie, informovala o tom agentúra AFP.

Hatton boxoval v rokoch 1997 až 2012, neskôr pôsobil ako promotér a tréner. Počas svojej kariéry absolvoval viacero majstrovstiev sveta v ľahkej welterovej váhe a vo welterovej váhe. V oboch získal titul svetového šampióna.
