Bývalý cyklista Ullrich sa prvýkrát jednoznačne priznal k dopingu

Mníchov 22. novembra (TASR) - Bývalý cyklista Jan Ullrich v stredu prvýkrát výslovne priznal, že počas kariéry užíval dopingové látky. Štyridsaťdeväťročný Nemec to povedal v Mníchove na predstavení dokumentu Amazon Prime o svojom živote.



"Dopoval som, to je z toho dokumente jasné. Bol som vinný a cítim sa vinný," citovala ho agentúra dpa.



Ullrich v minulosti hovoril len to, že "nikoho nepodviedol", keďže väčšina cyklistov v jeho ére taktiež užívala zakázané látky. V roku 1997 sa stal celkovým víťazom Tour de France, čo v Nemecku vyvolalo obrovský záujem o cestnú cyklistiku, a v roku 2000 vyhral hromadné preteky na olympiáde v Sydney.



O šesť rokov neskôr sa však nevyhol obvineniam z dopingu a vylúčili ho z Tour de France 2006. V roku 2012 ho Športový arbitrážny súd (CAS) uznal vinným z porušenia dopingových pravidiel, dostal retroaktívny trest a prišiel o všetky výsledky od mája 2005.



Počas svojej kariéry súperil s Američanom Lanceom Armstrongom, ktorý dlho popieral užívanie zakázaných látok, no nakoniec sa priznal. Už predtým však prišiel o rekordných sedem triumfov z Tour (1999-2005). K dopingu sa priznal aj víťaz z roku 1996 Bjarne Riis.



Ullrich ukončil aktívnu kariéru v roku 2007 a v psoledných rokoch trpel sériou osobných problémov, informovala agentúra dpa.