Bývalý dánsky brankár Peter Schmeichel oslavuje 60 rokov

Kodaň 18. novembra (TASR) - V sobotu oslávi významné jubileum 60 rokov legendárny dánsky futbalový brankár Peter Schmeichel (nar. 18. novembra 1963 v Gladsaxe). Bol dôležitou súčasťou národného tímu, s ktorým celkovo triumfoval na ME 1992 vo Švédsku a získal cenu pre najlepšieho brankára šampionátu. Počas kariéry pôsobil v šiestich kluboch a získal 24 trofejí.



Schmeichel začínal s futbalom v Gladsaxe-Hero, kde strávil tri roky. Následne prestúpil do Hvidovre a vypýtal si aj miestenku v národnom tíme. Pred sezónou 1987 ho angažovalo kodaňské Bröndby a s tímom dosiahol niekoľko úspechov. Tešil sa štyrikrát zo zisku titulu v domácej najvyššej súťaži a vyhral aj Dánsky pohár.



V rokoch 1991–1999 pôsobil v anglickom Manchestri United, kde zažil svoje najúspešnejšie obdobie v kariére. Za "červených diablov" odchytal takmer 400 zápasov vo všetkých súťažiach a s mužstvom získal 15 trofejí. Z toho päť bolo v Premier League (1992/93, 1993/94, 1995/96, 1996/97, 1998/99), v Pohári FA trikrát (1993/94, 1995/96, 1998/99 a raz aj v Lige majstrov (1998/99). V januári 1994 mal nezhody s vtedajším trénerom sirom Alexom Fergusonom. Schmeichel však v klube zostal a zakončil svoje pôsobenie v Manchestri ziskom treble. United sa v roku 1999 stali prvým anglickým klubom, ktorému sa podarilo v jednej sezóne uspieť v Premier League, Pohári FA aj Lige majstrov. Na pozícii brankára ho nahradil Holanďan Edwin van der Sar.



Schmeichel sa po pôsobení v United rozhodol prestúpiť do Sportingu Lisabon, ktorému pomohol po 18 rokoch získať titul v portugalskej lige. Z Pyrenejského polostrova sa vrátil do Anglicka. Rok bol v Aston Ville a jeho posledným klubom bol Manchester City. Tento krok vyvolal nevôľu u fanúšikov United, pretože oba tímy majú medzi sebou veľkú rivalitu. So "Citizens" nastúpil dvakrát v manchesterskom derby. V jednom City vyhrali a v druhom skončil duel remízou. Schmeichel tak nikdy nebol na strane zdolaných. Kariéru ukončil v apríli 2003 a pre brankára s nezvyčajnou bilanciou 11 gólov vrátane jedného za národný tím.



Za Dánsko nastúpil v 129 zápasoch počas rokov 1987 až 2001 a dlho bol rekordérom v počte duelov. Prekonal ho až v októbri tohto roka obranca Simon Kjaer. Svoju krajinu reprezentoval okrem úspešných ME 1992 aj na MS 1998 a ďalších troch kontinentálnych šampionátov.



Získal množstvo indivuálnych ocenení a je považovaný za jedného z najlepších brankárov všetkých čias. V rokoch 1992 a 1993 získal cenu podľa Medzinárodnej federácie futbalových štatistikov (IFFHS), organizácia ho zároveň zaradila medzi 10 najlepších brankárov 20. storočia. Od Európskej futbalovej únii (UEFA) získal ocenenie trikrát (1992, 1993, 1998). Je nositeľom Rádu britského impéria (MBE) a členom Siene slávy anglického a dánskeho futbalu a aj v Premier League.



Po skončení kariéry pracoval pre BBC a neskôr v dánskej televízii TV3+. Od roku 2021 spolupracuje s americkou televíznou stanicou CBS Sports počas zápasov z Ligy majstrov. Jeho syn Kasper je tiež brankárom, v súčasnosti pôsobí v belgickom Anderlechte a je aj súčasťou národného tímu. Rovnako ako jeho otec zažil najúspešnejšie obdobie v Anglicku. Za Leicester nastúpil v 479 zápasoch v priebehu 11 rokov. Počas najúspešnejšej éry "líšok" v klubovej histórii, vyhral s mužstvom titul v Premier League (2015/16), v Pohári FA (2020/21) a uspel aj v anglickom Superpohári (FA Community Shield) v roku 2021.