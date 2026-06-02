Bývalý finalista US Open Nišikori ukončí kariéru na turnaji v Tokiu
Autor TASR
Tokio 2. júna (TASR) - Japonský tenista Kei Nišikori ukončí profesionálnu kariéru na domácom turnaji ATP v Tokiu (30. septembra - 6. októbra). Tridsaťšesťročnému hráčovi udelili v utorok organizátori podujatia voľnú kartu.
Nišikori sa stal v roku 2014 na US Open prvým ázijským tenistom, ktorý sa prebojoval do grandslamového finále vo dvojhre. Ako prvý Japonec sa dostal do top 10 v mužskom rebríčku, jeho maximom je štvrtá priečka v marci 2015. Na OH 2016 v Riu si vybojoval bronz. Na okruhu ATP vyhral dokopy 12 turnajov. Jeho kariéru však výrazne poznačili zranenia, v apríli priznal, že fyzicky už „sotva vládze“. „Ak mám byť úprimný, stále si želám, aby som mohol pokračovať v hráčskej kariére. Keď sa obzriem späť na všetko doteraz, môžem hrdo povedať, že som do toho dal všetko,“ uviedol pred mesiacom Nišikori.
Najlepšie momenty zažil v roku 2014, keď vyhral štyri turnaje a na US Open sa dostal až do finále, v ktorom prehral v troch setoch s Chorvátom Marinom Čiličom. Informovala o tom agentúra AP.
