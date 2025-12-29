Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Bývalý francúzsky reprezentant Clichy povedie treťoligový Caen

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Caen 29. decembra (TASR) - Bývalý francúzsky futbalový reprezentant Gael Clichy sa stal novým trénerom treťoligového SM Caen. Väčšinovým majiteľom klubu je kanonier Kylian Mbappe.

Štyridsaťročný Clichy pôsobil počas aktívnej kariéry ako obranca v Cannes, Arsenale Londýn, Manchestri City, istanbulskom Basaksehire i v Servette Ženeva. Ako tréner viedol v pozícii asistenta francúzsku dvadsaťjednotku, na OH 2024 v Paríži bol dvojkou za Thierrym Henrym. V úlohe hlavného trénera bude teraz premiérovo, pripomenula agentúra AFP.
