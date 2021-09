Bývalý francúzsky reprezentant Nasri sa rozhodol ukončiť kariéru

Paríž 26. septembra (TASR) - Bývalý francúzsky futbalový reprezentant Samir Nasri sa rozhodol vo veku 34 rokov ukončiť kariéru.



Bývalý stredopoliar odštartoval kariéru v Marseille, odkiaľ v roku 2008 prestúpil do Arsenalu Londýn. Na Emirates Stadium strávil tri roky a odišiel do Manchestru City. Tu sa tešil z dvoch titulov majstra krajiny, víťazstva v Ligovom pohári a v Community Shield. Obliekal si tiež dresy španielskej Sevilly, tureckého Antalyasporu, belgického Anderlechtu Brusel a West Hamu naspäť v Anglicku.



Viac ako rok Nasri bol bez angažmánu a od polovice septembra pracuje ako expert pre televíznu stanicu Canal+. "Veci neprebiehali, tak ako som ich plánoval. Sezónu prerušila pandémia a potom som sa už nedokázal rozbehnúť. Žiadne výzvy ma neoslovovali a nevedel som si prestaviť návrat do Francúzska, ak by neprejavilo záujem Marseille," citovala slová Nasriho agentúra AFP.