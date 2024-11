Bývalý futbalista Forlan sa nevie dočkať štartu na tenisovom turnaji

Montevideo 6. novembra (TASR) - Niekdajší uruguajský futbalista Diego Forlan sa už nevie dočkať štartu na svojom prvom profesionálnom tenisovom turnaji. Vo veku 45 rokov sa predstaví na challengeri v rodnom Montevideu, kde bude súťažiť vo štvorhre po boku Argentínčana Federica Coriu.



Forlan ukončil futbalovú kariéru v roku 2019 a v uplynulých rokoch sa venoval prevažne tenisu. "Tento šport si užívam ako malý chlapec a mať privilégium hrať profesionálny turnaj je luxus. Je to dar, takže nemusím nikomu nič dokazovať. Jednoducho som bývalý futbalista a baví ma šport, ktorému som sa venoval od malička," uviedol Uruguajčan podľa AFP. Turnaj je na programe od 11. do 17. novembra na kurtoch Carrasco Lawn Tennis Club, kde Forlan hrával ako dieťa.



Najužitočnejší hráč MS 2010 v Juhoafrickej republike si je vedomý, že účasť na challengeri nebude jednoduchá. "Snažím sa pripraviť čo najlepšie, ale je mi jasné, že nie som na úrovni profesionálnych tenistov. Je tu aj výrazný vekový rozdiel, aj keď som v dobrej fyzickej kondícii," dodal 45-ročný Forlan a sľúbil, že zo seba vydá maximum: "Robím to v každom športe. Pravdou je, že by mi nikdy ani zďaleka nenapadlo, že budem mať možnosť hrať tenis na profesionálnej úrovni. Je to šport, ktorý hrám a ktorý ma baví, ale nedominujem v ňom tak, ako vo futbale."



Na klubovej úrovni pôsobil Forlan v Manchestri United, Atleticu Madrid či Interi Miláno. Bývalý útočník bol líder Uruguaja pri triumfe na Copa America 2011 a na MS 2010 mu pomohol k štvrtému miestu. Dvakrát sa stal najlepším strelcom španielskej La Ligy a medzi jeho tímové trofeje patria napríklad titul Premier League s Manchestrom (2002/2003), zisk Pohára FA o rok neskôr či triumf v Európskej lige s Atleticom v sezóne 2009/2010.