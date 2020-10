Bývalý futbalový reprezentant Fowler povedie indický East Bengal FC

Kalkata 9. októbra (TASR) - Bývalý anglický futbalový reprezentant Robbie Fowler sa stal novým trénerom indického klubu East Bengal F.C. a povedie ho pri premiére v najvyššej súťaži.



Štyridsaťpäťročný Fowler predtým viedol austrálsky Brisbane Roar, s ktorým ukončil zmluvu po vypuknutí pandémie koronavírusu. "Včera sme podpísali zmluvu a Robbie Fowler by sa mal pripojiť k tímu v priebehu týždňa," povedal majiteľ klubu Hari Mohan Bangur. Fowler podpísal dvojročný kontrakt. Indická Superliga by mala odštartovať v novembri a hrať by sa malo len na troch štadiónoch a za zatvorenými dverami. Informovala