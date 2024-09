Bývalý hokejista S. Peat zomrel dva týždne po tom, čo ho zrazilo auto

Ottawa 13. septembra (TASR) - Bývalý kanadský hokejista Stephen Peat zomrel vo veku 44 rokov. Niekdajšieho útočníka Washingtonu Capitals pred dvoma týždňami pri prechádzaní cez ulicu zrazilo auto a vo štvrtok zomrel na následky zranení. O jeho smrti informovala organizácia podporujúca bývalých hráčov NHL.



Kanadské útočníka draftoval v roku 1998 Anaheim z celkového 32. miesta (2. kolo). O dva roky neskôr ho po skončení juniorskej kariéry vymenil do Washingtonu. Peat v rokoch 2001 až 2004 hral za Capitals aj so Slovákom Petrom Bondrom. V zámorskej profilige odohral iba štyri sezóny, počas ktorých nastúpil v 130 zápasoch a dosiahol dva góly, osem asistencií a 234 trestných minút. V roku 2005 ho Washington vymenil do Caroliny, za ktorú však pre zdravotné problémy nikdy nehral. V roku 2007 ukončil kariéru.



Podľa médií trpel otrasmi mozgu a bojoval so závislosťou od drog, liekov a alkoholu. Dlhý čas bol bezdomovec.