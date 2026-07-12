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Bývalý hráč Benficy Manú zomrel vo veku 43 rokov pri dopravnej nehode

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na úmrtie reagovala aj Benfica Lisabon.

Autor TASR
Lisabon 12. júla (TASR) - Vo veku 43 rokov tragicky zahynul bývalý portugalský futbalista Emanuel Jesus Bonfim Evaristo, známy ako Manú. Niekdajší hráč Benficy Lisabon zomrel v sobotu na následky dopravnej nehody, ktorú potvrdil jeho bývalý klub FC Alverca. Podľa portugalskej verzie portálu Flashscore sa nehoda stala v meste Sobral de Monte Agraco.

FC Alverca s hlbokým zármutkom prijal správu o úmrtí Manúa, bývalého hráča nášho klubu. Rodine, priateľom a všetkým, ktorí s ním zdieľali životnú i futbalovú cestu, vyjadrujeme úprimnú sústrasť,“ uviedol klub vo vyhlásení. Alverca pripomenula, že Manú v jej drese odohral dve a pol sezóny ako profesionál a ešte predtým pôsobil aj v mládežníckych tímoch.

Na úmrtie reagovala aj Benfica Lisabon. „S hlbokým zármutkom sme prijali správu o úmrtí bývalého hráča Manúa. V sezóne 2006/07 reprezentoval Benficu s oddanosťou a hrdosťou, keď nastúpil na 17 zápasov. V tejto bolestnej chvíli vyjadrujeme úprimnú sústrasť jeho rodine, priateľom a všetkým blízkym,“ uviedol klub.

Manú počas kariéry pôsobil v Portugalsku aj v kluboch Lourinhanense, Estrela Amadora, Maritimo, Vitoria Setubal, Cartaxo a Vilafranquense, kde v sezóne 2018/19 ukončil aktívnu kariéru. V zahraničí obliekal dresy talianskych klubov Modena a Carpenedolo, gréckeho AEK Atény, poľskej Legie Varšava, čínskeho Peking Guoan a cyperských tímov Ermis Aradippou a Pafos.
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