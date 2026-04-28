Utorok 28. apríl 2026
Bývalý hráč NBA sa priznal k manipulácii pri stávkovaní

.
Bývalý hráč NBA a asistent trénera Damon Jones opúšťa federálny súd v Brooklyne v utorok 28. apríla 2026 v New Yorku. Foto: TASR/AP

Autor TASR
New York 28. apríla (TASR) - Bývalý hráč a asistent trénera v basketbalovej NBA Damon Jones sa pred súdom priznal k sprisahaniu za účelom podvádzania pri športovom stávkovaní. Jones je prvým z 34 obvinených, ktorý priznal vinu a hrozí mu trest odňatia slobody v dĺžke 21 až 27 mesiacov.

Dlhoročné vyšetrovanie prípadu vyvrcholilo v októbri 2025, keď polícia zatkla bývalých ale aj súčasných hráčov a trénerov. Okrem nelegálnych športových stávok mali obvinení manipulovať aj hry pokru, pričom tieto činy podporovali aj členovia mafie. Jones je jedným z troch, ktorých obvinili z oboch trestných činov. V pripravenej reči na súde priznal, že pri stávkovaní použil „dôveryhodné informácie, ktoré získaval vďaka svojim vzťahom naprieč súťažou“.

Štyridsaťdeväťročný Američan odohral v NBA jedenásť sezón v rokoch 1999-2009. Medzi rokmi 2005 až 2008 hral v tíme Clevelandu Cavaliers s Lebronom Jamesom a v sezóne 2022/2023 pôsobil ako neoficiálny asistent trénera v tíme Los Angeles Lakers. Podľa súdnych dokumentov mal okrem iného stávkujúcim predávať dôverné informácie o zdravotnom stave Jamesa a aj ďalšieho hráča Lakers Anthonyho Davisa. Informáciu priniesla agentúra AP.
.

