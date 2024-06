Bývalý hráč NBA získal miestenku na OH do Paríža v plážovom volejbale

Washington 6. júna (TASR) - Bývalý hráč basketbalovej NBA Chase Budinger bude reprezentovať USA na olympijských hrách v Paríži v plážovom volejbale. Miestenku si vybojoval na kvalifikačnom turnaji v Ostrave, spoločne s tímovým kolegom Milesom Evansom.



Tridsaťšesťročný Budinger odohral v najprestížnejšej zámorskej súťaži sedem ročníkov. Najvýraznejšia bol jeho nováčikovská sezóna 2009/10 v drese Houstonu Rockets, v ktorej si pripísal aj osobný rekord 35 bodov v zápase proti Minnesote. Neskôr hral práve aj za Minnesotu, Indianu a Phoenix, celkovo nastúpil v 407 stretnutiach, v 50 ako člen základnej zostavy. V roku 2016 odišiel z NBA na jeden rok do španielskeho euroligového tímu Baskonia Vitoria, no následne sa rozhodol sústrediť na kariéru plážového volejbalistu. S šestkovým volejbalom už mal skúsenosti a ako stredoškolák získal v Kalifornii aj ocenenie hráč roka. "Veľa chlapcov je zmätených, keď skončia so športom. Nevedia si nájsť novú cestu. Ja mám veľké šťastie, že sa mi podarila úspešná transformácia a môžem si zahrať aj na najvyššej úrovni," povedal Budinger podľa Reuters.



Budinger bude prvý v histórii, ktorý nastúpi na olympiáde v plážovom volejbale a na konte má aj štart v NBA. V minulosti však už reprezentoval USA vo volejbale na olympiáde v Tokiu 1964 Keith Erickson, ktorý neskôr pôsobil 11 rokov v NBA a v roku 1972 získal aj titul s Los Angeles Lakers.