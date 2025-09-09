Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Bývalý hráč Slovana a DAC Ramirez posilnil Bohemians Praha

Na snímke vpravo Eric Ramirez (Slovan) sa teší po strelení gólu počas zápasu 16. kola futbalovej Fortuna ligy ŠK Slovan Bratislava - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 30. októbra 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Ku „klokanom“ prišiel na ročné hosťovanie s opciou z ukrajinského Dynama Kyjev.

Autor TASR
Praha 9. septembra (TASR) - Venezuelský futbalista Eric Ramirez sa stal novou posilou účastníka českej Chance ligy Bohemians Praha 1905. Dvadsaťšesťročný útočník, ktorý v minulosti obliekal dresy bratislavského Slovana, Dunajskej Stredy či Senice, prišiel ku „klokanom“ na ročné hosťovanie s opciou z ukrajinského Dynama Kyjev.

„Eric je v najlepšom futbalovom veku. Veríme, že svoj strelecký potenciál v Dolíčku ukáže. S Českom už má skúsenosti, takže aklimatizácia by pre neho nemala byť problém. V uplynulých rokoch navyše hral aj na Ukrajine, ale krátko po jeho príchode tam začal konflikt a radšej zvolil hosťovania v bezpečnejších oblastiach. Po celodennom jednaní sme dotiahli dohodu s Dynamom Kyjev, hráčom aj jeho agentmi. Eric sa k tímu pripojí tento týždeň, keď pricestuje z Južnej Ameriky,“ povedal ohľadom novej akvizície riaditeľ Bohemians Darek Jakubowicz.

Ramirez ešte pred príchodom na Slovensko v roku 2019 pôsobil v českom klube MFK Karviná a v tamojšej najvyššej súťaži debutoval práve proti Bohemians. V najvyššej slovenskej súťaži nastrieľal spolu 31 gólov. Naposledy hral na hosťovani z Dynama za argentínsky klub CA Tigre, predtým získal v roku 2023 s Atletico National kolumbijsky pohár. Za reprezentáciu Venezuely odohral 12 zápasov, strelil v nich dva góly.
