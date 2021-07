Bývalý hráč Trenčína Bailey mieri z Leverkusenu do Aston Villy

Londýn 31. júla (TASR) - Predstavitelia nemeckého futbalového klubu Bayer Leverkusen a anglickej Aston Villy sa dohodli na prestupe jamajského útočníka Leona Baileyho. Ten by mal zamieriť na Britské ostrovy v prípade, že absolvuje lekárske testy a bude súhlasiť s finančnými podmienkami zmluvy.



Bailey odohral v Leverkusene uplynulé štyri sezóny, predtým pôsobil v Genku. Pred príchodom do Belgicka hral v rokoch 2014-2015 za AS Trenčín.