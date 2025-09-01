< sekcia Šport
Bývalý Hrošovského spoluhráč Arokodare novou útočnou posilou Wolves
Arokodare prichádza na Molineux ako najlepší strelec belgickej ligy, keď v drese Genku strelil v minulom ročníku 21 gólov.
Autor TASR
Wolverhampton 1. septembra (TASR) - Anglický futbalový klub Wolverhampton Wanderers v posledný deň prestupového obdobia angažoval Toluho Arokodareho. Podľa informácií Sky Sports zinkasuje belgický Genk za 24-ročného útočníka vyše 23 miliónov libier. Nigérijčan podpísal s Wolves zmluvu na štyri roky s opciou na jej predĺženie o ďalší rok.
Arokodare prichádza na Molineux ako najlepší strelec belgickej ligy, keď v drese Genku strelil v minulom ročníku 21 gólov. Teraz už bývalý spoluhráč slovenského reprezentanta Patrika Hrošovského bude chcieť vo fyzicky náročnej Premier League zužitkovať svoje parametre, meria bez mála dva metre (197 cm). V úvode tejto sezóny odohral päť duelov a raz v belgickej lige skóroval.
