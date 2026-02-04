Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 4. február 2026Meniny má Veronika
< sekcia Šport

Bývalý kanadský obranca Jim Morrison zomrel vo veku 94 rokov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Morrison pôsobil v NHL aj v Bostone Bruins, Detroite Red Wings, New Yorku Rangers a Pittsburghu Penguins. V profilige odohral celkovo 704 zápasov s bilanciou 47 gólov a 191 asistencií.

Autor TASR
Toronto 4. februára (TASR) - Bývalý kanadský hokejový obranca Jim Morrison zomrel vo veku 94 rokov. Informoval o tom jeho niekdajší klub Toronto Maple Leafs, v ktorého drese absolvoval sedem sezón.

Morrison pôsobil v NHL aj v Bostone Bruins, Detroite Red Wings, New Yorku Rangers a Pittsburghu Penguins. V profilige odohral celkovo 704 zápasov s bilanciou 47 gólov a 191 asistencií. Trikrát sa dostal do Zápasu hviezd, pripomenul portál TSN.
.

Neprehliadnite

SKVELÁ ŽILINA: V šestnásťfinále mládežníckej LM zdolala Liverpool 2:1

Prezident prijal poverovacie listiny od veľvyslancov Ruska a Izraela

Trump podpísal rozpočtový zákon, shutdown sa tak končí

Slovenských lyžiarov vo Švajčiarsku zasypala lavína, jeden zomrel