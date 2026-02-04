< sekcia Šport
Bývalý kanadský obranca Jim Morrison zomrel vo veku 94 rokov
Autor TASR
Toronto 4. februára (TASR) - Bývalý kanadský hokejový obranca Jim Morrison zomrel vo veku 94 rokov. Informoval o tom jeho niekdajší klub Toronto Maple Leafs, v ktorého drese absolvoval sedem sezón.
Morrison pôsobil v NHL aj v Bostone Bruins, Detroite Red Wings, New Yorku Rangers a Pittsburghu Penguins. V profilige odohral celkovo 704 zápasov s bilanciou 47 gólov a 191 asistencií. Trikrát sa dostal do Zápasu hviezd, pripomenul portál TSN.
