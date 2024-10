Bývalý kanadský útočník Pete Conacher zomrel vo veku 92 rokov

Toronto 21. októbra (TASR) - Niekdajší kanadský hokejista Pete Conacher zomrel vo veku 92 rokov. Bývalý útočník Toronta Maple Leafs, Chicaga Blackhawks a New Yorku Rangers odohral v NHL celkovo 229 zápasov, v ktorých získal 86 bodov. V roku 1959 pomohol tímu Belleville McFarlands, ktorý reprezentoval Kanadu, získať titul majstrov sveta.



O jeho úmrtí informoval ako prvý niekdajší hlásateľ "javorových listov" Joe Bowen, ktorý bol s Conacherom blízky priateľ. "Je to veľmi smutné, že sme dnes stratili Peta Conachera. Bol to úžasný človek, ktorý nezištne venoval svoj čas dobrým veciam, bude nám veľmi chýbať. Odpočívaj v pokoji, kamarát!" napísal Bowen.



Na správu o jeho úmrtí reagoval krátkym vyhlásením aj klub Toronto Maple Leafs. "So zármutkom sme prijali informáciu o skone nášho bývalého hráča Peta Conachera. Pete, syn Charlieho Conachera, odohral 229 zápasov v NHL a bol aj bývalý prezident ontarijskej pobočky neziskovej organizácie Special Olympics Canada. Naše myšlienky sa v tejto chvíli sústreďujú na jeho rodinu a priateľov," sprostredkoval vyjadrenie klubu portál hockeyunplugged.com.