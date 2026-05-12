Utorok 12. máj 2026
Bývalý kapitán HC Košice Chovan zamieril do Liptovského Mikuláša

Na snímke vľavo Michal Chovan (Košice) strieľa víťazný gól na 3:2 v samostatných nájazdoch v šlágri 43. kola hokejovej Tipos extraligy HC Košice - HC Slovan Bratislava v Košiciach 28. januára 2025. Foto: TASR - František Iván

Autor TASR
Liptovský Mikuláš 12. mája (TASR) - Klub slovenskej hokejovej extraligy MHK 32 Liptovský Mikuláš angažoval 38-ročného útočníka Michala Chovana. Trojnásobný majster Slovenska pôsobil v uplynulých siedmich sezónach v HC Košice. Klub informoval o novej akvizícii na sociálnych sieťach.

Chovan prišiel do HC Košice pred sezónou 2019/2020. V rokoch 2023 a 2025 doviedol klub k majstrovskému titulu. „Na základe vzájomnej dohody, iniciovanej Mišom, došlo k predčasnému ukončeniu jeho zmluvy s klubom. V prvom rade mu ďakujem za jeho dlhoročné pôsobenie a prínos pre náš klub s „céčkom“ na hrudi. Prajeme mu hlavne veľa zdravia a športových úspechov v novom klube,“ uviedol športový manažér HC Košice Gabriel Spilar.

Skúsený útočník strávil doterajšiu kariéru najmä v slovenskej extralige. Okrem Košíc hral aj za materský HKM Zvolen a krátko za HK Poprad. Od sezóny 2026/2027 bude mať nové pôsobisko: „Verím, že všetci pochopia moje rozhodnutie a budeme na seba spomínať len v dobrom. Teraz je čas na zmenu a po vzájomnej dohode s klubom sme sa rozhodli, že nebudem pokračovať,“ poznamenal Chovan pre hckosice.sk.
