Bývalý kapitán SR 20 Uhnák sa stal skautom San Jose Sharks

San Jose/Nitra 2. októbra (TASR) - Bývalý slovenský hokejový útočník Martin Uhnák sa stal skautom klubu NHL San Jose Sharks. V jeho kompetencii bude vyhľadávať hráčov v ligách na Slovensku, v Česku, Nemecku a Švajčiarsku, informoval klub na oficiálnej stránke.



Uhnák sa zároveň stal šiestym Slovákom na pozícii skauta klubu NHL. V tejto funkcii už pôsobia aj Miroslav Zálešák (Colorado Avalanche), Michal Krupa (Montreal Canadiens), Ján Gajdošík (New York Rangers), Marek Haščák (New York Islanders) a Peter Ihnačák (Washingon Capitals).



Martin Uhnák sa po sezóne 2021/2022 rozhodol ukončiť hráčsku kariéru. Počas nej reprezentoval SR na MS hráčov do 18 a 20 rokov, na Memoriáli Ivana Hlinku i na zimnej univerziáde. V najvyššej súťaži hral v dresoch materského klubu HK Nitra a slovenskej "dvadsiatky," ktorú v sezóne 2008/2009 viedol v pozícii kapitána. V rokoch 2014-2017 pôsobil v zámorskej Federálnej hokejovej lige. Po návrate na Slovensko odohral tri sezóny za Topoľčany a dve za Levice v druhej najvyššej súťaži. Ešte popri hráčskej kariére začal pôsobiť ako manažér univerzitného klubu Philosophers Nitra.



Generálny manažér "žralokov" Mike Grier informoval aj o posilnení ďalších postov v organizácii vrátane riaditeľa pre platový strop (Dominik Zrim), asistenta videotrénera (Cory Ward), asistenta kondičného trénera (Brian Ganz) či hokejového analytika (A. J. Bernstein).