Bývalý kapitán švajčiarskej reprezentácie Senderos ukončil kariéru

Bern 17. decembra (TASR) - Bývalý futbalový obranca Arsenalu Londýn či AC Miláno Philippe Senderos ukončil vo veku 34 rokov profesionálnu hráčsku kariéru. Niekdajší kapitán švajčiarskej reprezentácie sa predstavil na troch MS a na ME na domácej pôde v roku 2008.



Senderos zažil výrazný úspech už v úvode kariéry, keď v roku 2002 slávil s reprezentáciou do 17 rokov historický triumf na európskom šampionáte. Rok nato prestúpil zo Servette Ženeva do Arsenalu, s ktorým získal Pohár FA a dostal sa do finále Ligy majstrov. Neskôr hral aj za Everton, Fulham, Valenciu, Aston Villu, Glasgow Rangers a Houston v MLS. Informáciu priniesol denník Neue Zürcher Zeitung.