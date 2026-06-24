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Bývalý lyžiar Miller sa na súde nepriznal k držbe psychotropných látok

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Člen amerického mužského lyžiarskeho tímu a šesťnásobný olympijský medailista Bode Miller sa zúčastňuje tlačovej konferencie na majstrovstvách sveta v alpskom lyžovaní 2. februára 2015 v Beaver Creeku v štáte Colorado. Foto: TASR/AP

Podľa policajnej správy mal Miller pri sebe 4,1 gramu halocinogénnych húb. Po zadržaní ho prepustili na kauciu 5000 dolárov.

Autor TASR
Boise 24. júna (TASR) - Bývalý americký lyžiar Bode Miller sa na súde v štáte Idaho nepriznal k držbe psychotropných látok. Štyridsaťosemročnú dlhoročnú oporu americkej reprezentácie zadržala začiatkom mesiaca polícia po kontrole vozidla, nájdené drogy však podľa olympijského šampióna z roku 2010 zo superkombinácie a štvornásobného majstra sveta patrili jeho priateľovi.

Podľa policajnej správy mal Miller pri sebe 4,1 gramu halocinogénnych húb. Po zadržaní ho prepustili na kauciu 5000 dolárov. „Môj priateľ, ktorý bol so mnou, mal pri sebe menšie množstvo konope. Nevedel som o tom. S políciou sme plne spolupracovali, verím, že obvinenie voči mne bude stiahnuté,“ zverejnil Miller podľa DPA.
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