Bývalý mládežnícky tréner Barcelony čelí obvineniu z pedofílie

Barcelona 12. decembra (TASR) - Bývalý koordinátor mládežníckych futbalových tímov FC Barcelona čelí obvineniu zo sexuálneho obťažovania. Albert Benaiges okrem slávnej akadémie katalánskeho veľkoklubu La Masia pôsobil takmer štyri desaťročia aj v škole v Les Corts. Podľa agentúry AP sa už prihlásilo viac ako 60 jeho bývalých študentov, ktorí proti nemu svedčili na polícii.



Investigatívny tím denníka ARA zistil, že 71-ročný Benaiges mal chodievať do chlapčenských alebo dievčenských šatní a s deťmi hral sexuálne hry. Dochádzalo pritom aj k skupinovým masturbáciám, ale popiera, že by sa niekedy niekoho dotkol. Vedenie Barcelony s ním po prevalení škandálu ukončilo 2. decembra zmluvu.



Súčasného kouča Barcelony Xaviho Hernandeza, ktorý prešiel mládežníckymi kategóriami v klube, šokovali obvinenia voči Benaigesovi. "Nemám viac informácií o tom, čo sa stalo. Bol mojím trénerom, mali sme spolu excelentný vzťah. Je to citlivá téma. Som prekvapený a šokovaný, nečakal som to. Je na polícii, aby celú záležitosť vyšetrila," čelil Xavi otázke na Benaigesa na tlačovej konferencii pred nedeľným ligovým zápasom s Osasunou.