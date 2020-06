Bývalý nemecký reprezenant Mario Gomez ukončil kariéru

Stuttgart 28. júna (TASR) - Bývalý nemecký futbalový reprezentant Mario Gomez ukončil aktívnu kariéru. Oznámil to po nedeľnom záverečnom 34. kole II. bundesligy, keď pomohol Stuttgartu k postupu do najvyššej súťaže.



Tridsaťštyriročný útočník skončil tam, kde s profesionálnym futbalom začal. V Stuttgarte strávil posledné dva roky kariéry. "Toto bola moja posledná misia. Vždy som sníval, že sa rozlúčim v tomto klube," citovala Gomeza agentúra AFP. Hoci jeho tím v nedeľu podľahol Darmstadtu 1:3, niekdajší kanonier sa rozlúčil, ako sa patrí - strelil jediný gól svojho mužstva a ani prehra nezmenila nič na tom, že sa Stuttgart po roku vráti medzi nemeckú elitu.



Gomez sa počas kariéry najviac zviditeľnil v Bayerne Mníchov, za ktorý počas rokov 2009-2013 odohral celkovo 174 zápasov a dal 113 gólov. Dvakrát s Bavormi získal ligový titul, Nemecký pohár a v roku 2013 vyhral Ligu majstrov. Neskôr si obliekal dresy Besiktasu Istanbul, Wolfsburgu a Fiorentiny. V národnom drese si pripísal 78 štartov a 31 zásahov. Dva góly strelil aj Slovensku, jeden v prípravnom zápase pred ME 2016, keď Slováci zvíťazili 3:1, druhý na samotnom šampionáte pri výhre Nemecka v osemfinále 3:0. Bol členom národného výberu, ktorý obsadil na MS 2010 tretie miesto a dva roky predtým druhé na ME.