Bývalý nemecký reprezentant Hunt ukončil kariéru

Berlín 22. februára (TASR) - Bývalý nemecký futbalový reprezentant Aaron Hunt ukončil vo veku 35 rokov profesionálnu kariéru. Rozhodol sa tak potom, ako si od minulého leta nenašiel nové pôsobisko.



Hunt má na konte tri štarty za Nemecko v prípravných zápasoch. Počas kariéry pôsobil najdlhšie vo Werdere Brémy. Odohral tam medzi rokmi 2004 až 2014 286 zápasov, v ktorých strelil 51 gólov. Vyhral s ním Nemecký pohár a zahral si vo finále Pohára UEFA. Sezónu 2014/2015 strávil vo Wolfsburgu, s ktorým tiež vyhral Pohár DFB. Následne prestúpil do Hamburgu, s ktorým v roku 2018 aj zostúpil do druhej ligy. HSV, v ktorom odohral 153 zápasov a dal 26 gólov, s ním v lete neobnovil kontrakt.



"Téma profesionálneho futbalu je pre mňa uzavretá, rozhodol som sa už viac nehrať. Nedáva mi zmysel, aby som čakal ešte pol roka na zmluvu. V lete som mal niekoľko ponúk, ale napokon si to nesadlo," povedal Hunt pre magazín Bild. Informovala agentúra DPA.