Bývalý prezident IBU a tajomníčka sú podozriví, že kryli ruský doping

Salzburg 28. januára (TASR) - Bývalý prezident Medzinárodnej biatlonovej únie (IBU) Anders Besseberg a ďalší členovia vedenia sú podozriví zo systematického korupčného a neetického správania počas desaťročného ruského dopingového škandálu. Vo štvrtok o tom informovala agentúra DPA.



IBU poverila nezávislú komisiu, aby prípad prešetrila. Tá vo svojej správe uviedla, že Besseberg intenzívne loboval za záujmy Ruska a zároveň prejavoval len minimálny záujem vyšetrovať dopingové kauzy, ktoré by mohli poškodiť krajinu. Funkcionár, ktorý viedol IBU štvrťstoročie do roku 2018, mal za odmenu chodiť zadarmo na lovecké a rybárske výpravy do Ruska a jeho trofeje mu mali domov prevážať zamestnanci únie. Správa nezávislej komisie dokonca cituje dôkazy z policajného vyšetrovania o tom, že Besseberg pripustil, že počas pobytu v Moskve prijal "služby od prostitútky", za ktoré mala podľa neho zaplatiť tretia strana. "Besseberg z pohľadu komisie nebral ohľad na etické princípy a nemal žiadny záujem ochrániť šport pred podvádzaním," píše sa v správe, podľa ktorej bývalý prezident spravil len "minimum" pre boj s dopingom.



Bývalý šéf moskovského antidopingového laboratória Grigorij Rodčenkov navyše uviedol, že zachytil rozhovor dvoch ruských funkcionárov o tom, že Bessebergovi údajne vyplatili sumu 200.000 až 300.000 dolárov a že mali prezidenta IBU "v hrsti". Nezávislá komisia nemala prístup k jeho bankovým záznamom, ale uviedla, že možným úplatkom sa zaoberajú nórske úrady.



Na krytí ruského dopingu sa podľa správy podieľala aj bývalá generálna tajomníčka Nicole Reschová a ďalšie osoby z vedenia únie. Reschová čelí obvineniam, že nepožiadala o pretestovanie vzoriek Jevgenija Usťugova, i keď jeho výsledky zo ZOH v Soči vykazovali "abnormálne hodnoty". Usťugov na hrách získal zlato, no vlani mu ho odobrali pre iné porušenie dopingových pravidiel. Reschová mala taktiež tajne pomáhať trom ruským biatlonistom s odvolaniami proti dopingovým obvineniam a snažila sa ovplyvniť predsedu antidopingovej komisie, ktorá prešetrovala kauzu iného Rusa.



Besseberg ďalej čelí obvineniam z nečinnosti v prípade úplatkárstva, keď sa ruský funkcionár snažil kúpiť hlasy na kongrese IBU a keď Reschová oznámila, že jej ponúkli šperkovnicu. Niekdajšia generálna sekretárka uviedla, že ju neprijala. Besseberg i Reschová odstúpili zo svojich postov v roku 2018 krátko po razii rakúskej polície v sídle IBU. Ani jedného z nich neobvinili ani neodsúdili zo spáchania trestných činov.



Besseberg, ktorý bol do roku 2018 aj člen Svetovej antidopingovej agentúry, sa k najnovším obvineniam nechce vyjadrovať pokým je otvorené vyšetrovanie. Reschová uviedla, že zo zdravotných dôvodov nemôže poskytnúť rozhovor. Správa nezávislej komisie môže viesť k obvineniu viacerých biatlonistov z dopingových prehreškov v minulosti. Šéf komisie Jonathan Taylor povedal, že objavili dosiaľ neznámy spôsob na zakrývanie dopingu, ktorú používala Ruská antidopingová agentúra v rokoch 2012 - 2014. Tá mala zadržiavať podozrivé krvné vzorky a vložiť ich do systému s veľkým odstupom. Zistené hodnoty tak boli priradené k jednotlivým športovom až oveľa neskôr. IBU, pod vedením Besseberga, podľa Taylora taktiež neriešila prípad nájdenej injekčnej striekačky so stopami zakázanej látky EPO v dejisku SP v roku 2015. Vzorka DNA z nej však nebola nikdy porovnaná so žiadnym športovom. Informovali agentúry dpa a AP.



Súčasný prezident IBU Olle Dahlin uviedol, že únia je z celej veci v šoku, ale dodal: "Vďaka reformám máme teraz zavedené ochranné opatrenia, ktoré zabezpečujú, aby sa tento druh priestupku už nezopakoval."