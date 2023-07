Bývalý prezident Juventusu Agnelli dostal 16-mesačný zákaz činnosti

Rím 10. júla (TASR) - Športový súd Talianskej futbalovej federácie (FIGC) potrestal bývalého prezidenta Juventus Andrea Agnelliho 16-mesačným zákazom činnosti za nezrovnalosti v platbách hráčom. Funkcionár dostal aj pokutu 60.000 eur, informovala o tom agentúra AP.



Celé vedenie klubu aj s Agnellim odstúpilo vlani v novembri, keď turínska prokuratúra začala vyšetrovať podozrenia z falšovania účtovníctva. Nezrovnalosti v účtovníctve spôsobili klubu stratu desiatich bodov v Serii A, ale niektorí z funkcionárov boli po odvolaní oslobodení.



V prípade hráčskych platov Juventus v máji v ďalšom súdnom konaní súhlasil so zaplatením pokuty a uzavrel konanie dohodou o vine a treste, proti ktorej sa neodvolal. Agnelli však dohodu odmietol a rozhodol sa znovu obrátiť na súd. V prvom procese dostal za falšovanie účtovníctva dvojročný zákaz pôsobenia vo futbale a jeho odvolanie sa bude prejednávať v utorok.



Očakáva sa aj rozhodnutie Európskej futbalovej únie (UEFA), ktorá by mala Juventus vylúčiť z európskych pohárových súťaží v sezóne 2023/2024. Podľa denníka Corriere dello Sport sa už klub na tom dohodol s UEFA. Siedmy tím uplynulého ročníka Serie A by tak mala nahradiť v predkole Európskej konferenčnej ligy (EKL) ôsma Fiorentina.