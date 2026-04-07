Bývalý reprezentant Barton mal napadnúť muža, obvinenia poprel
Autor TASR
Londýn 7. apríla (TASR) - Bývalý anglický futbalový reprezentant Joey Barton poprel, že by napadol muža pred golfovým klubom v severozápadnom Anglicku. Niekdajší stredopoliar Manchestru City či Newcastlu sa v utorok prostredníctvom videohovoru z liverpoolskej väznice dostavil na pojednávanie o vine a treste na súd v Liverpoole. Vyhlásil, že nie je vinný z úmyselného spôsobenia ťažkej ujmy na zdraví 51-ročného Kevina Lyncha.
K udalosti malo prísť na ihrisku Fairway v Huytone neďaleko Liverpoolu 8. marca. Spoluobžalovaný je aj Gary O'Grady z Huytonu. Obžalovaní pred údajným útokom popíjali s Lynchom v golfovom klube. Bývalý manažér a zakladateľ špeciálnej pedagogickej školy NexGen Academy údajne utrpel vážne zranenia oka. Sudca Andrew Menary stanovil dátum pojednávania na 1. septembra.
Barton odohral počas hráčskej kariéry jeden zápas za národný tím, pôsobil aj v Glasgowe Rangers a Olympique Marseille. V súčasnosti moderuje podcast Common Sense With Joey Barton, ktorý je zameraný na problémy v športe, spoločnosti, politike a iné témy. Informovala o tom agentúra AFP.
