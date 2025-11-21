Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Bývalý šampión Golovkin je jediný kandidát na šéfa Svetového boxu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Štyridsaťtriročný Golovkin je niekdajší majster sveta a držiteľ striebra z OH 2004 v Aténach.

Autor TASR
Rím 21. novembra (TASR) - Bývalý kazašský profesionálny boxer Gennadij Golovkin je jediný kandidát na prezidenta Svetového boxu (World Boxing). Strešná organizácia amatérskeho boxu o tom informovala pred víkendovými voľbami v Ríme. O najvyššiu funkciu mal záujem aj Grék Harilaos Mariolis, nesplnil však podmienky.

Štyridsaťtriročný Golovkin je niekdajší majster sveta a držiteľ striebra z OH 2004 v Aténach. Svetový box je organizácia, ktorá vznikla iba v roku 2023, po vylúčení Medzinárodnej boxerskej asociácie (IBA) z olympijského hnutia pre dlhodobé a pretrvávajúce problémy s riadením, finančnou transparentnosťou a integritou rozhodcovských procesov. Hrozilo, že box vyradia z programu OH, pripomenula agentúra AP.
