Bývalý šéf komisie rozhodcov: Hatzidakisova kariéra môže byť ohrozená

Londýn 10. apríla (TASR) - Podľa Keitha Hacketta, bývalého šéfa orgánu zodpovedného za profesionálnych futbalových rozhodcov (PGMOL), môže byť kariéra Constantina Hatzidakisa ohrozená. Čiarový rozhodca v nedeľnom dueli anglickej Premier League medzi Liverpoolom a Arsenalom lakťom udrel domáceho obrancu Andyho Robertsona.



Nahnevaný škótsky zadák dostal žltú kartu za nešportové správanie, no PGMOL už v nedeľu uviedol, že konflikt bude vyšetrovať. "Ak ho za túto situáciu uznajú vinným, jeho kariéra bude v ohrození. Snažil som sa nájsť ospravedlnenie, prečo to urobil. Napadlo mi len, či nemal strach, no tak by to nemalo byť, pretože bol v dostatočne chránenom prostredí. V každom prípade reagoval tak, ako nemal. Rozprávame sa o konaní rozhodcu, ktorý očividne stratil sebaovládanie," citovala Hacketta agentúra DPA.



Tréner Liverpoolu Jürgen Klopp sa po zápase nevedel k incidentu vyjadriť. "Viem, že sa to stalo, ale nepozeral som sa na to. Zábery budú hovoriť samé za seba," uviedol 55-ročný kouč.