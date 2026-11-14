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Bývalý šéf MOV Bach podporuje účasť Ruska na majstrovstvách sveta
Od rozhodnutia Športového arbitrážneho súdu z konca októbra o opätovnom prijatí ruských hokejových tímov vypukla o ich návrate búrlivá debata.
Autor TASR
Mníchov 14. novembra (TASR) - Niekdajší prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Nemec Thomas Bach sa vyjadril v prospech návratu Ruska na hokejové majstrovstvá sveta.
Kritici podľa agentúry DPA tvrdia, že Bach mal počas svojho pôsobenia blízko k ruskému prezidentovi Vladimírovi Putinovi. Na čele MOV bol od septembra 2013 do júna 2025. Sedemdesiatdvaročný Bach zdôvodnil svoj postoj tým, že je potrebné zachovať „autonómiu a neutralitu športu.“ Podľa neho rozhodujú športové kvality, nie politické postoje. „Môj názor je jasný a vždy bol jasný. Štáty a vlády nemôžu rozhodovať o tom, kto, kedy, ako, kde a prečo môže byť súčasťou športových súťaží,“ vyjadril sa podľa DPA olympijský šampión v šerme z roku 1976.
Od rozhodnutia Športového arbitrážneho súdu z konca októbra o opätovnom prijatí ruských hokejových tímov vypukla o ich návrate búrlivá debata. Viaceré krajiny, vrátane úradujúcich majstrov sveta z Fínska, pohrozili bojkotom zápasov proti Rusku. Nemecký hokejový zväz, ktorý je organizátorom májového svetového šampionátu, si neželá účasť Ruska a nalieha na rýchle riešenie zo strany Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).
Ruské reprezentácie sú vylúčené zo súťaží IIHF od februára 2022 po začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu. Rusko chýbalo aj na tohtoročnom olympijskom turnaji v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Rada IIHF v januári rozhodla o pokračovaní zákazu aj v sezóne 2026/2027.
Kritici podľa agentúry DPA tvrdia, že Bach mal počas svojho pôsobenia blízko k ruskému prezidentovi Vladimírovi Putinovi. Na čele MOV bol od septembra 2013 do júna 2025. Sedemdesiatdvaročný Bach zdôvodnil svoj postoj tým, že je potrebné zachovať „autonómiu a neutralitu športu.“ Podľa neho rozhodujú športové kvality, nie politické postoje. „Môj názor je jasný a vždy bol jasný. Štáty a vlády nemôžu rozhodovať o tom, kto, kedy, ako, kde a prečo môže byť súčasťou športových súťaží,“ vyjadril sa podľa DPA olympijský šampión v šerme z roku 1976.
Od rozhodnutia Športového arbitrážneho súdu z konca októbra o opätovnom prijatí ruských hokejových tímov vypukla o ich návrate búrlivá debata. Viaceré krajiny, vrátane úradujúcich majstrov sveta z Fínska, pohrozili bojkotom zápasov proti Rusku. Nemecký hokejový zväz, ktorý je organizátorom májového svetového šampionátu, si neželá účasť Ruska a nalieha na rýchle riešenie zo strany Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).
Ruské reprezentácie sú vylúčené zo súťaží IIHF od februára 2022 po začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu. Rusko chýbalo aj na tohtoročnom olympijskom turnaji v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Rada IIHF v januári rozhodla o pokračovaní zákazu aj v sezóne 2026/2027.