Bývalý šéf tímu Ferrari Binotti sa pripojil k projektu Audi F1

Paríž 23. júla (TASR) - Bývalý šéf tímu Ferrari Mattia Binotto nastúpil do rovnakej funkcie v tíme Audi, ktorý sa pripojí do kolotoča F1 v roku 2026. Od 1. augusta bude prevádzkový a technický riaditeľ v spoločnosti Sauber Motorsport, ktorý sa stane partnerským tímom Audi.



Binotti prišiel do Ferrari v roku 1995 a v rôznych funkciách v ňom pôsobil do roku 2022. "Som rád, že sa nám podarilo zamestnať Mattia Binotta v našom ambicióznom projekte formuly 1. S jeho mimoriadnymi skúsenosťami v F1 bude nepochybne schopný zásadným spôsobom pomôcť k napredovaniu Audi v F1," povedal generálny riaditeľ Audi Gernot Döllner.



V tíme Audi napokon nepokračuje konateľ Andreas Seidl a predseda predstavenstva skupiny Sauber Oliver Hoffmann.