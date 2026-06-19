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Bývalý senegalský reprezentant Ba je športovým riaditeľom Le Havre
V uplynulých troch rokoch pôsobil vo funkcii viceprezidenta druholigového Dunkerque, ktorý vlani postúpil do baráže a do semifinále Francúzskeho pohára.
Autor TASR
Rennes 19. júna (TASR) - Bývalý senegalský futbalový reprezentant Demba Ba sa stal novým športovým riaditeľom Le Havre. Oznámilo to vedenie klubu francúzskej Ligue 1. V uplynulých troch rokoch pôsobil vo funkcii viceprezidenta druholigového Dunkerque, ktorý vlani postúpil do baráže a do semifinále Francúzskeho pohára.
Ba, ktorý počas aktívnej kariéry hrával v Premier League za West Ham, Newcastle United a Chelsea, nahradil v Le Havre na poste športového riaditeľa Mathieua Bodmera. Ten zamieril do treťoligového tímu Caen, ktorého vlastníkom je najlepší strelec v histórii francúzskej reprezentácie Kylian Mbappe, pripomenula agentúra AFP.
Ba, ktorý počas aktívnej kariéry hrával v Premier League za West Ham, Newcastle United a Chelsea, nahradil v Le Havre na poste športového riaditeľa Mathieua Bodmera. Ten zamieril do treťoligového tímu Caen, ktorého vlastníkom je najlepší strelec v histórii francúzskej reprezentácie Kylian Mbappe, pripomenula agentúra AFP.