Bývalý severoírsky reprezentant a rekordér Davis ukončil kariéru

Glasgow 25. januára (TASR) - Bývalý severoírsky futbalový reprezentant Steven Davis ukončil vo veku 39 rokov profesionálnu hráčsku kariéru. Niekdajší stredopoliar Glasgow Rangers sa nedokázal vrátiť späť na trávniky po vážnom zranení kolena.



Davis odohral za národný tím 140 medzištátnych zápasov, čím stanovil britský rekord. S Rangers sa štyrikrát tešil zo zisku ligového titulu, trikrát vyhral aj Škótsky pohár a tamojší Ligový pohár. V rokoch 2008 a 2022 postúpil s glasgowským klubom až do finále Európskej ligy. Pôsobil aj v Aston Ville, Fulhame a Southamptone. V decembri 2022 utrpel zranenie kolena, po ktorom sa už nedokázal úplne zotaviť. V tejto sezóne krátko viedol Rangers aj ako tréner.



"Pred štyrmi týždňami som podstúpil vyšetrenia, po ktorých som si uvedomil, že nie som stále tam, kde som chcel byť. Mal som pocit, že je správny čas to celé ukončiť. Som s tým rozhodnutím spokojný. Mám za sebou neuveriteľnú jazdu, s Rangers som bol dvakrát vo finále Európskej ligy a získal množstvo trofejí. Mal som možnosť zdieľať tú obrovskú radosť po zápasoch s mojimi spoluhráčmi a rodinou. Bude mi to celé chýbať, zažil som s Rangers neskutočné chvíle," uviedol Davis podľa agentúry AFP.