Bývalý srbský útočník Kovačevič terčom streľby, poranil si len koleno

Atény 8. januára (TASR) - Bývalého srbského futbalistu Darka Kovačeviča v stredu napadli v Aténach, pričom na neho neznámi páchatelia strieľali. Kovačeviča napadli v blízkosti jeho domu.



O útoku informovali viaceré svetové médiá, denník AS napadnutého futbalistu citoval: "Videl som, ako niekto vystúpil z auta so zbraňou a zamieril smerom ku mne. V tom okamihu som sa inštinktívne pohol doprava a hodil sa na zem. Strieľali na mňa, potom skočili do auta a odišli." Srba vzali do nemocnice s poraneným kolenom. Neskoršie vyšetrenia ukázali, že zranenie utrpel v dôsledku pádu. Kovačevič uviedol, že pred útokom sa mu nikto nevyhrážal. Polícia neskôr objavila zhorené auto páchateľov, našli v ňom aj zbrane.



Štyridsaťšesťročný Kovačevič hrával za Juventus Turín, CZ Belehrad, Sheffield Wednesday, Real Sociedad San Sebastian, Lazio Rím aj Olympiakos Pireus.