Bývalý taliansky futbalista Juliano zomrel vo veku 80 rokov

Rím 13. decembra (TASR) - Vo veku 80 rokov zomrel bývalý taliansky futbalista Antonio Juliano. Vrcholom jeho kariéry bolo zlato z ME 1968. Najvýraznejšiu stopu zanechal v materskom Neapole, za ktorý odohral vyše 500 zápasov.



V drese "partenopei" triumfoval v Coppa Italia, Coppa delle Alpi a aj v Anglo-talianskom ligovom pohári. Kariéru ukončil v roku 1979 po sezóne v drese Bologne, následne sa vrátil do Neapola v pozícii športového riaditeľa.



V roku 1984 zohral dôležitú rolu pri angažovaní Diega Maradonu. Počas hráčskej kariéry nastúpil v drese Talianska do 18 zápasov, okrem zlata z ME mal v zbierke úspechov aj striebro z MS 1970. "Dnešný deň je jedným z najsmutnejších dní v histórii Neapolu," uviedol klub na sociálnych sieťach.