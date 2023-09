Bývalý taliansky stredopoliar Giovanni Lodetti zomrel vo veku 81 rokov

Miláno 23. septembra (TASR) - Vo veku 81 rokov zomrel bývalý taliansky futbalista a niekdajší hráč AC Miláno Giovanni Lodetti. Informoval o tom portál Football Italia.



Lodetti, ktorý hral prevažne na poste defenzívneho stredopoliara, pôsobil v Miláne v rokoch 1962 až 1970. S "rossoneri" dvakrát triumfoval v talianskej lige, získal Taliansky pohár, Pohár majstrov európskych krajín, Interkontinentálny pohár i Pohár víťazov pohárov. V roku 1970 odišiel na štyri sezóny do Sampdorie, neskôr obliekal dres Foggie a hráčsku kariéru ukončil v Novare v roku 1978. S talianskou reprezentáciou triumfoval na ME 1968 a bol aj súčasťou tímu na MS v roku 1966.



Po skončení hráčskej kariéry pôsobil Lodetti ako televízny expert a spolukomentátor zápasov Serie A. "K Milánu, ku všetkým svojim spoluhráčom a priateľom z Rossoneri cítil nekonečnú lásku. Bežal a bojoval, vyhrával a žil s dresom svojho života, bol to ten Lodetti. Úprimnú sústrasť vyjadrujeme pani Rite a jej synovi Massimovi za stratu nenapodobiteľného Giovanniho," uviedlo AC na sociálnej sieti.